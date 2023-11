Fondo Forattini entra negli archivi della Triennale Milano

Milano, 24 nov. (askanews) - Il fondo Forattini entra a far parte degli archivi di Triennale Milano, andando così ad arricchire un patrimonio di circa 300.000 beni fisici e digitali. Una serata dedicata a Giorgio Forattini ha visto l'annuncio della donazione. "Oggi sono qui ad ascoltare, perché a parlare ci sono i miei amici", ha dichiarato.

A fare gli onori di casa Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano e big-amici del vignettista come Salvatore Accardo, Caterina Caselli, Giancarlo Giannini, Stella Pende, Renzo Piano, Antonio Ricci, e in video Luca Cordero di Montezemolo e Fiorello. Presenti in sala anche Urbano Cairo e Marco Tronchetti Provera.

"Per una battuta mi farei impiccare" è la classica citazione che descrive bene il vignettista e disegnatore satirico di fama internazionale. Forattini ha illustrato gli avvenimenti politici più rilevanti sulla prima pagina di prestigiosi quotidiani nazionali e ha pubblicato più di 60 libri di raccolte di vignette per Feltrinelli, La Stampa e Mondadori.