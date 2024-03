Fondimpresa presenta il primo Bilancio di Sostenibilità

Roma, 5 mar. (askanews) - Primo "Bilancio di Sostenibilità per Fondimpresa, pioniere nel settore della formazione professionale in Italia. Un documento che riflette l'incessante impegno del Fondo a favore di un Paese più avanzato e sostenibile, anche dal lato della formazione. Affrontare la transizione digitale e ambientale in un contesto di bassa natalità e alto indebitamento pubblico è una sfida complessa ma inevitabile per il Sistema Paese e il nostro sistema industriale. Per garantire che le generazioni attuali e future abbiano accesso a programmi di formazione di alta qualità e sviluppino competenze digitali ed ambientali, Fondimpresa si è impegnata quindi a fornire attività formative altamente efficaci. Ora, attraverso il suo Bilancio di Sostenibilità, l'organizzazione si impegna a essere un attore chiave nel processo di cambiamento, promuovendo la collaborazione tra enti governativi, aziende private e società civile.

Il documento evidenzia l'ampio impatto dell'ente nei settori economico, sociale e ambientale, giocando un ruolo centrale nell'offrire formazione di qualità, gestendo fondi e contribuendo a una distribuzione equa di aziende e lavoratori in tutto il territorio nazionale, evidenziando il ruolo fondamentale dell'ente nel panorama della formazione professionale.

Aurelio Regina, Presidente Fondimpresa:

"L'obiettivo del Bilancio di Sostenibilità è assicurarsi che le attività formative contribuiscano al miglioramento delle competenze e delle prestazioni dei partecipanti. Fondimpresa riconosce l'importanza di misurare gli impatti e l'efficacia della formazione continua sul Paese reale. Per rispondere in modo strutturato alle aspettative deglistakeholder e generare impatti positivi, abbiamo avviato un percorso di sostenibilità sociale, ambientale ed economica a lungo termine, integrato in modo sinergico con le nostre attività strategiche ed operative. La resilienza delle imprese italiane e l'adattabilità dei lavoratori sono vantaggi significativi in un mondo in rapida evoluzione. Investiamo in tecnologie digitali e iniziative ambientali per stimolare la crescita economica e creare nuova occupazione. La collaborazione tra settore pubblico e privato sarà essenziale per implementare soluzionisostenibili e digitali e contribuire alla crescita economica. E noisiamo impegnati ad essere parte attiva in questo impegno a lungo termine e collaborare con enti governativi, aziende private e società civile per il progresso complessivo del Paese. La pubblicazione di questo primo bilancio disostenibilità rappresenta un passo importante nel nostro cammino verso l'integrazione della sostenibilità nelle dimensioni strategiche ed organizzative del Fondo, evidenziando la nostra motivazione e volontà di comunicare con trasparenza il nostro operato".

Fondimpresa si distingue anche per la sua estesa rete e l'ampia gamma di iniziative volte a promuovere la formazione continua e l'aggiornamento professionale in Italia, in un approccio integrato, che unisce formazione continua, sviluppo tecnologico e sostenibilità.

Anna Maria Trovò, Vice Presidente Fondimpresa

"Con l'obiettivo di diventare un agente di cambiamento nella promozione della sostenibilità, Fondimpresa ha intrapreso un percorso significativo che integra sempre di più questi valori nel nucleo stesso della nostra missione. Il nostro impegno per misurare gli impatti concreti della formazione continua sulla nostra nazione è fondamentale, e pertanto, da quest'anno, abbiamo istituito il Bilancio di Sostenibilità. Questa iniziativa è il nostro strumento per valutare in modo accurato e trasparente gli effetti delle nostre attività nel contesto lavorativo e sociale. Non desideriamo essere solo un catalizzatore dello sviluppo, ma vogliamo essere protagonisti attivi nella promozione di uno sviluppo sostenibile attraverso il finanziamento della formazione per lavoratori e imprese. Questo ci permette di migliorare le competenze dei lavoratori nel tempo, mantenendo la loro rilevanza nel mercato del lavoro e rendendo le imprese più competitive. Riconosciamo il nostro ruolo cruciale nell'economia e nella società, e ci impegniamo a vigilare attentamente sulla sostenibilità delle nostre azioni. Misuriamo gli impatti della formazione che finanziata sugli individui, sul tessuto sociale, sui diritti e sull'equità economica. Questa iniziativa, che inizia quest'anno, rappresenta solo l'inizio di un impegno continuo che ci consentirà di monitorare nel tempo l'efficacia della nostra azione. Attraverso il nostro Bilancio di Sostenibilità, contribuiamo a promuovere una cultura della formazione e rendiamo pubblici gli effetti positivi che essa produce, contribuendo al miglioramento e alla sostenibilità del nostro sistema economico".