Fondazione Aurora, un libro su sette anni di cooperazione in Africa

Milano, 29 mar. (askanews) - Rafforzare i sistemi imprenditoriali in Africa subsahariana, è questo uno degli impegni della Fondazione Aurora, che a Milano ha presentato il libro "Un'impresa (non) facile", con il "non" che appare cancellato, come affermazione delle possibilità che oggi ci sono anche nel continente africano.

"Abbiamo sempre pensato - ha dato la direttrice della fondazione, Marta Sachy - che fosse importante dare protagonismo e dare potenzialità a quello che funziona in Africa e quello che funziona sono i giovani africani imprenditori sociali".

La presentazione del volume ha visto la presenza di alcuni degli autori, tra esperti del settore, imprenditori africani e rappresentanti istituzionali, che hanno condiviso riflessioni e approfondimenti sui temi trattati nel libro.

"Questo titolo, per come è stato formalizzato - ha aggiunto il presidente di Fondazione Aurora, Michele Carpinelli - penso sia una sintesi molto efficace di cos'è la fondazione, di qual è la sua missione, di qual è l'attività che si svolge e qual è la qualità fronte alla quale noi ci troviamo".

Il volume raccoglie sette anni di esperienza di Fondazione Aurora e di istituzioni, imprese, operatori e studiosi ed evidenzia il ruolo cruciale della cooperazione internazionale, del Terzo Settore, del settore privato, oltre che un esempio del dialogo possibile ed efficace tra nord e sud del mondo.