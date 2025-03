Fondazione AEM, fotografie per raccontare una comunità energetica

Milano, 31 mar. (askanews) - "Con AEM Metropolis Milano e la Valtellina, storia di una grande comunità energetica, Fondazione AEM propone una nuova antologia del proprio patrimonio iconografico. Un'antologia che vuole consegnare questo grande patrimonio iconografico a un pubblico molto più ampio e in più fare il punto su oltre 40 anni di lavoro su questo bene culturale. Un lavoro portato avanti da dirigenti, archivisti, storici, fotografi, nel corso di questi 40 anni, rafforzato negli ultimi dieci, durante la presidenza Martinelli, con attività di ricerca, grandi mostre, che hanno permesso di creare grandi storie, storie comuni tra gli impianti dell'azienda, la storia tra Milano e la Valtellina, un fragile simbiotico equilibrio che racchiude due territori, Milano e il luogo da dove ha potuto cogliere l'energia per il suo sviluppo. Una narrazione fotografica che racchiude la storia, la memoria, ma anche il futuro di una grande impresa come il Gruppo A2A". Così Fabrizio Trisoglio curatore dell'antologia "AEMetropolis. Milano e la Valtellina: storia di una grande comunità energetica" racconta l'esperienza nata dagli archivi della Fondazione AEM. Pubblicato da Electa, il nuovo volume fotografico contiene 150 scatti dei più grandi fotografi del nostro tempo per donare a un pubblico ancora più ampio un inedito mosaico del rapporto sinergico tra la storica municipalizzata energetica milanese, le comunità e i suoi territori di riferimento, Milano e la Valtellina.