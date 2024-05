Folla ai funerali della guardia egiziana uccisa al confine con Rafah

Roma, 28 mag. (askanews) - Una folla si è riunita nel villaggio di Al Ajamiyyin, vicino a Fayyum, 110 chilometri a Sud del Cairo, in Egitto, per i funerali di una guardia di frontiera egiziana uccisa in una sparatoria al valico di Rafah, dove sono schierate le forze israeliane. La bara è stata portata per le strade prima che venisse reso alla salma l'ultimo omaggio.

L'esercito egiziano ha detto di aver aperto un'indagine sulla morte dell'uomo.

Israele ha riferito di un "incidente con sparatoria" al confine con l'Egitto, aggiungendo che "sono in corso discussioni con gli egiziani". Al-Qahera News che ha legami con l'intelligence egiziana ha citato un funzionario della difesa, secondo cui una prima indagine sull'incidente ha indicato che le truppe israeliane e i militanti palestinesi si sono scambiati il fuoco, "che ha portato a sparare in diverse direzioni"..