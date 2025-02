Foibe, La Russa: "Ricordare non è un atto superfluo, ma necessario"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Non è un atto superfluo celebrare ogni anno il Giorno del Ricordo, ma affermare che è una occasione per rendere onore, tardivo, a coloro che subirono l'oltraggio dell'indifferenza, o peggio della persecuzione, è tuttora un atto doveroso, sentito e necessario". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prendendo la parola a palazzo Madama nel corso della presentazione del libro sulle foibe del senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia.

A giudizio di La Russa "c'è stata tanta disattenzione, diciamo 'disattenzione' per usare un termine buono, ma una parte degli italiani, vedo la figlia di Giorgio Almirante che saluto e ringrazio per essere qui, non ha mai trascurato" di considerare le vittime di quelle vicende "non solo parte dell'Italia, ma vicina più di chiunque altro".