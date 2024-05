Flash mob a Milano con suore acrobate calate da un tetto

Milano, 6 mag. (askanews) - Stupore, curiosità e una buona dose di allegria, in piazza Piemonte a Milano, per un gruppo di suore acrobate che, poco dopo mezzogiorno, si sono calate dal tetto di un edificio, dopo aver creato un grande 'scompiglio' anche nei pressi della fermata della metropolitana fin dalle prime ore della mattina. Protagoniste le suore del musical 'Sister Act' che hanno svelato la nuova insegna del 'Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni', nata grazie alla partnership siglata tra la compagnia assicurativa, di Reale Group, e Stage Entertainment Italia, società che gestisce oltre al Nazionale anche il Lirico Giorgio Gaber. Il cambio di nome del Nazionale fa parte di un accordo più ampio che comprende anche il teatro di via Larga recentemente ristrutturato, oltre a una partnership con 'Sister Act', lo show che ha 'sbancato il botteghino' affermandosi come lo spettacolo teatrale più visto d'Italia nella stagione 2022/23 con oltre 80.000 biglietti venduti.