Fisco, Testa (FdI): Manovra con coperta corta

Roma, 25 set. (askanews) - "Il governo sta mantenendo la barra dritta sugli adempimenti fiscali che aveva promesso: il taglio delle tasse e il taglio del cuneo fiscale. Anche quest'anno la coperta è corta e ci sono tante richieste sulla legge di bilancio, è normale che ci saranno scontenti, perché non possiamo accontentare tutti. Ma i dati economici ci confortano e sono una conferma che stiamo lavorando bene: il Pil è tornato ai livelli del 2008 e sono aumentati i dati sull'occupazione", lo ha detto stamattina l'onorevole Guerino Testa, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Stiamo portando avanti lo snellimento del sistema tributario, con la riforma del fisco e l'allineamento delle aliquote fiscali. Questo nostro approccio sta favorendo l'aumento del gettito fiscale, che smentisce, del resto, i detrattori del governo, che ci accusavano di voler favorire condoni ed evasione. Non è così. Vogliamo continuare ad alleggerire il carico fiscale dei contribuenti e andare avanti nel diminuire l'indebitamento delle pa", ha concluso.