"Fino alla fine" di Gabriele Muccino in sala dal 31 ottobre

Roma, 30 ott. (askanews) - E' un film d'azione e di forti emozioni "Fino alla fine" di Gabriele Muccino, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e dal 31 ottobre nei cinema. L'adrenalina dei suoi personaggi questa volta confluisce in un thriller che ne potenzia la carica.

Protagonista è una ragazza americana che vissuto chiusa in un bozzolo, interpretata da Elena Kampouris. A Palermo si ritrova catapultata in un'avventura tanto inimmaginabile quanto entusiasmante.

Si mette incoscientemente in situazioni ad alto rischio seguendo un gruppo di ragazzi, decide di camminare sull'orlo del baratro e quella che all'inizio sembra una semplice nottata di divertimento si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza. Nel corso delle irripetibili 24 ore raccontate nel film la ventenne diventa però protagonista della sua vita, non più spettatrice. E la sua esistenza cambierà per sempre.