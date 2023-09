Finanza, Cerboni (AmEx): sicurezza finanziaria priorità nostro gruppo

Roma, 20 set. (askanews) - La tutela dei clienti per American Express è una priorità, le frodi sono diventate molto sofisticate, per questo stiamo investendo nei sistemi e negli algoritmi di protezione, oltre che chiaramente nella formazione della clientela. I risultati ci stanno dando soddisfazione, visto che abbiamo un tasso di frodi bassissimo. Tuttavia la guardia non deve mai essere abbassata, sarebbe utile se il legislatore implementasse in tempi brevi la normativa sull'educazione finanziaria", lo ha detto questa mattina Daniela Cerboni, vice president Global servicing group di American Express, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Per noi è importante la consapevolezza dei consumatori perché ci dà input utili a migliorarci. Inoltre i clienti sono per noi un driver strategico di advocacy all'interno delle comunità. Per questo abbiamo molto a cuore la loro protezione, tanto più che nella nostra utenza stanno entrando sempre più giovani".