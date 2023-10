Filiera tabacchicola, l'incontro promosso da JTI a Bastia Umbra

Bastia Umbra, 03 ott. (askanews) - Si è svolto a Bastia Umbra un incontro programmatico organizzato presso lo stabilimento Deltafina da JTI Italia per condividere i risultati del Protocollo di Intesa per l'acquisto di tabacco siglato lo scorso 20 marzo con Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

A margine dell'incontro abbiamo parlato con Lorenzo Fronteddu Corporate Affairs&Communication Director di JTI Italia:

"Abbiamo stipulato un contratto innovativo che crediamo possa essere un esempio anche per altre filiere. Supporta la redditività delle imprese agricole facendosi carico dei costi imprevedibili".

È intervenuto inoltre Sottosegretario al Masaf Sen. Patrizio Giacomo La Pietra:

"Rendersi conto di come sono le strutture sul territorio, ascoltare gli agricoltori per sentire dalla loro voce quali sono le eventuali criticità ci aiuta nel fare meglio il nostro lavoro. Noi cerchiamo di indirizzare le filiere ad essere sempre più competitive e alzarne la qualità".

Un accordo innovativo, che pone al centro gli interessi degli agricoltori e che può essere replicabile come best practice in altre filiere, in particolare per i suoi elementi di programmabilità e sostenibilità degli investimenti.