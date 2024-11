Fidanza (BIG Sb S.p.A.): "BIG Sb Spa lancia la Big Academy

Roma, 26 nov. (askanews) - "C'è bisogno di competenze, di una visione chiara e soprattutto di avvicinare il mondo accademico alle imprese. Oggi penso sia stato fatto un bel passo in avanti: siamo entusiasti di esserci fatti portavoce di questa esigenza di sistema e di settore con una risposta di settore. Abbiamo individuato tre punti su cui lavorare: la carenza di figure tecniche, il bisogno di aggiornare le competenze delle persone che già lavorano nel settore e la volontà di porre le basi per i futuri manager della mobilità di domani". Lo ha evidenziato Dario Fidanza - Direttore Generale di BIG SB S.p.A., in occasione dell'evento romano "Formazione e Mobilità: in movimento per il futuro" del 21 novembre, promosso dalle consociate BIG SB S.p.A., Ecosistema Italia e Mobilità. Il Gruppo ha inaugurato la BIG Academy insieme all'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), alla Fondazione Unicampus San Pellegrino (FUSP) e all'ITS Meccatronico del Lazio, tre partner con i quali sono state instaurate collaborazioni strategiche per ridurre la distanza tra formazione specializzata e necessità delle imprese. L'evento è stato un appuntamento cruciale per tutto il comparto dei trasporti, della mobilità e del delivery e ha posto al centro del dibattito il ruolo strategico della formazione specializzata per gli operatori, presentando la BIG Academy come una risposta alle nuove dinamiche complesse di un settore in profonda evoluzione.