Fiano (Pd): Europa ha bisogno politica estera e difesa comuni

Roma, 30 mag. (askanews) - "In Consiglio europeo bisogna superare l'unanimità, il mese scorso l'Europa doveva votare un piano sull'immigrazione, approvato dal Parlamento europeo, ma il Consiglio a causa del veto dell'Ungheria ha bloccato il piano", lo ha detto Emanuele Fiano intervenuto a The Watcher Poll Eu, il format di The Watcher Post. "L'Europa ha una potenzialità industriale ed economica straordinaria, ma nel 2050 la prima potenza mondiale sarà la Cina, la seconda l'India, la terza gli USA, il primo paese europeo sarà tra il settimo e l'ottavo posto. Siamo il luogo del mondo più civilizzato in termini di riconoscimento dei diritti e con la più importante rete infrastrutturale al mondo. Dobbiamo svolgere il ruolo che ci spetta, ma per farlo servono una politica estera e una difesa comune".