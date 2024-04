Milano, 25 apr. (askanews) - "Io non penso che chi governa questo Paese, e in generale chi è di destra, siano fascisti ma che abbiano in mente pezzi di distorsione della democrazia liberale". Lo ha detto Emanuele Fiano, candidato alle Europee del Pd a margine del corteo dell'Anpi a Milano. "Io non sono - ha aggiunto - per uno uso sconsiderato delle parole del passato. Bisogna stare attenti all'uso delle parole. Il fascismo è stata una dittatura".