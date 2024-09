Festivaletteratura 2024, "Più spazio a incontri pubblico-autori"

Mantova, 5 set. (Askanews) - "Questa è la ventottesima edizione di Festivaletteratura, dal 4 al 8 settembre, è una edizione di oltre 320eventi, 240 a pagamento degli altri liberi come sempre, ed è una edizione con la quale noi abbiamo cercato di mantenere fede all'idea di tenere forte l'ascolto verso le voci internazionali più diverse, che vengono appunto a Festivaletteratura ogni anno, intensificare il rapporto e la relazione tra scrittori e il pubblico". Così Alessandro Della Casa, della segreteria organizzativa del festival mantovano, ha presentato ad askanews la nuova edizione dell'evento culturale che da tre decenni porta migliaia di persone nella città dei Gonzaga per incontrare scrittori e libri.

"È un festival che mantiene ovviamente una grande presenza internazionale - ha aggiunto - da Emmanuel Carrère, Elif Shafak, Richard Sennett e a tantissime altri autrici e autori internazionali: romanzieri, saggisti, secondo un'idea larga di letteratura che il festival mantiene. Quindi non solo i grandi appuntamenti con moltissime persone, ma anche occasioni più raccolte dove c'è la possibilità per chi conduce l'incontro di creare una interazione più diretta con il pubblico. Il pubblico concorre, diciamo così, alla formazione di idee, e alla condivisione di parole".

"Stiamo portando avanti nella direzione proprio di rendere più intenso lo scambio tra scrittori e autori e in più appunto cerchiamo di trovare altri spazi. Quest'anno il festival ha altre sedi, trova spazio in altri quartieri non più solo nel centro storico", ha concluso Della Casa.