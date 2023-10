Roma, 10 ott. (askanews) - Seconda edizione a Torino per il Festival del Metaverso promosso da Angi. Intervenuto Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE, per il quale la manifestazione è fondamentale perchè mette a confronto i giovani, le grandi aziende nazionali e non solo.