Festival Metaverso, Ferrieri (Angi): occasione di confronto

Roma, 3 ott. (askanews) - Torna a Torino, dopo il grande successo dello scorso anno, la II edizione del Festival del Metaverso promosso dall'ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Appuntamento il 10 ottobre all'interna della prestigiosa location della Nuvola Lavazza.

"Siamo particolarmente lieti di poter proseguire il nostro importante cammino nel corso di questo 2023, in cui ci stiamo sempre più distinti come punto di riferimento sull'innovazione in Italia, nel riportare a Torino il Festival del Metaverso, in questa nuova edizione ricca di nuovi contenuti e ospiti d'eccezione - sottolinea il Presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri - Siamo onorati dell'importante supporto che il territorio ci ha mostrato con i nostri partner del Comune di Torino, della Regione Piemonte e del CSi Piemonte uniti ai grandi player del mondo delle aziende e delle grandi imprese del tech nel portare il verbo dell'innovazione, della virtual reality dell'AI in questa manifestazione in cui fondamentale sarà anche l'occasione di confronto e dialogo tra innovatori e istituzioni italiane ed europee".