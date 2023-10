Roma, 16 ott. (askanews) - "Un grande consiglio per i giovani è quello di avere tanta inventiva". Andrea Bandera Amministratore Delegato State1, ha partecipato alla seconda edizione del Festival del Metaverso a Torino. Per Bandera del Metaverso "non bisogna avere paura, bisogna anzi investirci, perchè è il futuro".