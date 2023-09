Festival ArtiJanus/ArtiJanas, quando l'artigianato incontra il design

Milano, 29 set. (askanews) - L'artigianato e il design, la tradizione e la contemporaneità, insieme al festival ArtiJanus/ArtiJanas. Un appuntamento che dal 14 al 16 settembre ad Alghero ha proposto dialoghi, laboratori, installazioni e mostre mettendo al centro della manifestazione il dialogo fra la progettazione creativa e la realizzazione.

"Il design è oggi una pratica internazionale che ha eccellenze in tutto il mondo. Quello che l'artigianato di qualità sa fare rispetto al design è spesso di poter rappresentare le culture del fare dei territori italiani", ha spiegato Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano. "E' molto importante che una istituzione italiana come Triennale, che si occupa di design, sappia dare valore anche a questa straordinaria storia dell'artigianato di qualità italiano".

Uno degli appuntamenti più interessanti del festival è stato il progetto "Residenze" - a cura di Alberto Cavalli e Roberta Morittu - che ha visto la collaborazione per alcuni mesi tra due designer di livello nazionale e due imprese artigiane sarde per proporre un attualizzazione della tradizionale dell'artigianato locale.

Il designer Gianni Cinti ha lavorato su un arazzo con l'azienda Artessile di Elena Mulas di Urzulei: "Con un approccio assolutamente sperimentale ho cercato di lavorare sul contrasto degli elementi per creare una materia nuova e inusuale che tenga in considerazione i punti della tradizione e li stravolga in qualche modo per farli diventare un'altra cosa.

L'azienda di ceramiche Walter Usai di Assemini ha indagato il tema del "Ludico" insieme alla designer Sonia Pedrazzini a partire da "Genius Ludi", dei cavallini portafortuna della tradizione della provincia di Cagliari: "C'è stata l'intenzione di rinnovarli stilisticamente, stilizzando molto la forma e introducendo il colore opaco, colri molto decisi che in genere non fanno parte di questa tradizione - ha spiegato Pedrazzini - E poi sono stati pensati per essere realizzati anche in fretta in modo più seriale affinché possano avere anche uno sbocco commerciale che poi era proprio l'intento di tutto questo progetto Artjanus Artjanas".

Il festival sardo è promosso e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte.

