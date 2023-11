Festa per i 41 lavoratori indiani salvati dal tunnel, accolti come eroi

Uttarkashi (India), 28 nov. (askanews) - Il primo ministro dello Stato dell'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami e altri funzionari salutano i 41 lavoratori indiani estratti vivi dal tunnel in costruzione nello Stato himalayano dove erano rimasti intrappolati dopo il crollo parziale del 12 novembre scorso. Dopo di 17 giorni di complicate operazioni per liberarli sono tornati in superficie.

Tutti sorridenti, sono stati accolti come eroi con ghirlande di fiori al collo dopo essere stati estratti attraverso 57 metri di tubi d'acciaio su barelle appositamente dotate di ruote.