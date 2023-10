Festa di Roma, Tim Burton: Monica Bellucci e Diabolik?.... Fantastic!

Roma, 20 ott. (askanews) - Tim Burton superstar alla Festa del cinema di Roma. Il visionario regista ha sfilato sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per la prima volta accanto alla compagna Monica Bellucci, per l'anteprima di "Diabolik, chi sei?" terzo capitolo della trilogia di Manetti bros in cui recita l'attrice.

Fan in delirio per la coppia che, sorridente, si è concessa a foto e autografi, dicendosi felici di essere a Roma, insieme, alla festa. Monica Bellucci ha detto che Tim Burton è un grande fan di Diabolik e che gli ha fatto conoscere quello di Mario Bava. "Sono davvero felice ed eccitato questa sera, sono un grande fan di Diabolik" ha detto.

E su Monica Bellucci ha aggiunto: "Diabolik e Monica Bellucci insieme,.... fantastic!"