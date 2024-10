Festa di Roma, direttrice Malanga: ottime le vendite dei biglietti

Roma, 16 ott. (askanews) - "La vendita dei biglietti sta andando molto bene, non solo per i film con elementi di richiamo molto forti, con attori come Johnny Depp, Viggo Mortensen, Ralph Fiennes o i film italiani: stiamo notando con soddisfazione che anche sulle proposte più cinefile, o considerate di nicchia, in realtà c'è un'ottima risposta del pubblico e grande curiosità in tutte le location della festa, non soltanto all'Auditorium Parco della musica". Lo ha detto ad askanews la direttrice artistica della Festa del cinema di Roma Paola Malanga, nel giorno dell'inaugurazione della 19esima edizione dell'evento.