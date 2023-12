Festa al parco Oltremare di Riccione, la delfina Mia compie 15 anni

Roma, 28 dic. (askanews) - Festa al parco Oltremare di Riccione per la delfina Mia che ha compiuto 15 anni. Arrivata nel 2017, è nata in ambiente controllato e proviene dall'Acquario di Genova. Mia pesa circa 160 kg ed è lunga 2,50 metri, è la più giovane del gruppo di delfini della Laguna del family experience park - Cleo, Blue, Ulisse e Golia - che fanno parte di un progetto di ricerca in collaborazione con le Università di Urbino, Torino e atenei internazionali, come quello di Saint Andrews in Scozia.

I biologi del parco hanno concentrato il loro impegno su uno studio mirato a sviluppare un'interazione più evoluta tra uomo e delfino, basata su concetti astratti e innovativi. Il progetto di ricerca sui delfini è dedicato al riconoscimento di decine di simboli, che vengono continuamente cambiati e riproposti. Inoltre, in collaborazione con il Cnr di Ancona (nell'ambito del progetto Life Delfi), vengono registrati e studiati i suoni emessi dagli animali, con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie che rendano più sicure le interazioni delfini-pescatori in mare.