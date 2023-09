Ferrieri (Angi): fondamentale valorizzare il talento dei giovani

Milano, 13 set. (askanews) - "Come associazione nazionale Giovani Innovatori siamo lieti di sostenere come partner scientifici questo importante appuntamento di RemTech a Ferrara Fiere, l'obiettivo di mettere al centro dell'agenda i giovani, l'innovazione e le startup sono parte integrante della nostra mission, l'obiettivo è proprio quello di creare un vulnus culturale che possa permettere di valorizzare queste eccellenze dal punto di vista dell'ecosistema Paese dialogando con le grandi aziende e con le istituzioni come in questo momento istituzionale oggi di presentazione e noi siamo sempre al fianco dei principali attori dell'ecosistema proprio con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti che ci vogliono possano essere supportati anche per contrastare fenomeni come la fuga dei cervelli perché è fondamentale valorizzare e mantenere in Italia il talento dei nostri giovani". Lo ha detto ad askanews Gabriele Ferrieri, presidente di Angi, alla presentazione della fiera RemTech di Ferrara.