Ferrari 296 Speciale concepita per esaltare il piacere di guida

Milano, 29 apr. (askanews) - Si chiama 296 Speciale ed è l'ultima nata in casa Ferrari. Basata sulla 296 Gtb, la nuova berlinetta ibrida plug-in a motore centrale posteriore, disponibile anche in versione spider (296 Speciale A), è concepita per diventare un punto di riferimento in termini di divertimento alla guida grazie a un aumento della potenza e del carico aerodinamico (+20%) e a una riduzione del peso (-60 kg) rispetto al modello di derivazione. La 296 Speciale entra a far parte di un gruppo ristretto di vetture Ferrari che conta modelli come Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista.

"Con la 296 Speciale abbiamo cercato di sviluppare una vettura che raggiungesse il più alto livello di driving thrills o emozioni di guida. Dedicata ai nostri clienti più appassionati che cercano il massimo delle performance ma sempre con un grande sorriso sul viso", ha detto Enrico Galliera, Chief Marketing e Commercial Officer Ferrari.

Il propulsore ibrido della 296 Speciale sviluppa complessivamente 880 CV, 50 CV in più della 296 Gtb, fissando un nuovo record per una Ferrari a trazione posteriore, e consente di percorrere fino a 25 km in modalità elettrica. Le prestazioni sono da brivido: 2,8 secondi per lo 0-100, 7 secondi per lo 0-200 mentre la velocità massima è di 350 km/h. A Fiorano la 296 Speciale ha staccato un tempo di 1.19, 2 secondi in meno della 296 Gtb. Per esaltare il piacere di guida i tecnici Ferrari hanno lavorato molto anche sul sound della cambiata e del motore, che viene diffuso nell'abitacolo grazie a un sistema brevettato di condotti.

La consegne della 296 Speciale presentata nel nuovo colore Verde Nurburgring inizieranno nel primo trimestre 2026 quella della spider nel secondo trimestre. I prezzi partono rispettivamente da 407mila e 462mila euro. Negli Stati Uniti saranno aumentati fino al 10% per tenere conto dei dazi.