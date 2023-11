Milano, 27 nov. (askanews) - Pazienti palestinesi, evacuati dalla Striscia di Gaza, sono arrivati all'aeroporto di Abu Dhabi su un volo proveniente dall'aeroporto egiziano El-Arish. "Fa parte dell'iniziativa per portare un migliaio di bambini malati da Gaza per essere curati negli Emirati Arabi Uniti, così come un migliaio di malati di cancro per i quali non esiste più alcuna cura. Oggi ci aspettiamo di ricevere 88 pazienti", ha dichiarato Maha Barakat, un funzionario degli Emirati Arabi.