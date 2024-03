Fedriga: raccontare il Paese che fa innovazione e fa impresa

Roma, 28 mar. (askanews) -"Bisogna raccontare meglio il Paese". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, presentando a Roma l'evento "Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore" in programma a Trieste l'8 e il 9 aprile prossimi.

"Vengo da Londra dove abbiamo presentato le nostre startup. Noi abbiamo un gap importante dal punto di vista della riconoscibilità delle potenzialità che il nostro Paese offre, che le nostre imprese e anche le nostre startup offrono. Noi dobbiamo raccontare meglio il Paese, noi possiamo offrire delle grandi opportunità anche agli investitori internazionali", ha aggiunto.

"Oggi però nella narrazione internazionale, l'innovazione europea ovviamente è in Germania, in Francia oppure è extra Europea sia pur sempre nel nostro continente, in Gran Bretagna. L'Italia è esclusa da questa narrazione quando invece abbiamo grandissime capacità e grandissime aziende che fanno innovazione. Iniziamo a raccontare il nostro Paese sicuramente per la vostra buonissima e cucina e la nostra gastronomia, per la nostra magnifica arte, per il nostro magnifico paesaggio, il nostro attraente turismo, ma noi dobbiamo raccontare anche un Paese vero, che fa innovazione, che fa impresa e che crea e si offre al mondo come opportunità", ha sottolineato.