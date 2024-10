Fazio a Pep Guardiola: torni in Italia? Lui: Non so, tutto può essere

Roma, 14 ott. (askanews) - Simpatico scambio di battute tra Pep Guardiola e Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Dove andrà il ct del Manchester City? Tornerà in Italia? Andrà in Inghilterra? Per ora non si sbottona e replica: "Fabio te lo giuro, se avessi deciso che rimango, che vado... Te lo direi. Tutto può essere nella vita".

"Te lo chiedo, perché sennò domani mi dicono 'non glielo hai chiesto'", ha incalzato Fazio. "Non ti rispondo perché nemmeno io lo so... Se lo sapessi ti risponderei, giuro!", ha tagliato corto l'ex calciatore spagnolo.