Fantacomix ROMAEST: il lato positivo dei videogames

Roma, 5 mar. (askanews) - Non solo fumetti, cosplay e videogiochi: Fantacomix ROMAEST, il festival dedicato agli appassionati di prodotti videoludici che dal 2 al 24 marzo si svolgerà nella Galleria del Centro Commerciale romano, si è aperto con una nota riflessiva sul tema: una conferenza dal titolo "I vantaggi e I benefici del Gaming, tra psicologia e E-sport".

La Conferenza ha dato l'avvio al primo Festival italiano di fumetti, videogames e cosplay che si terrà completamente in un Centro Commerciale.

Pietro Mauro, Direttore del Centro Commerciale: "Il centro commerciale deve abbracciare tutti gli aspetti della comunità, come garantire intrattenimento ed esperienze ai visitatori. È importante far diventare lo shopping center un punto di riferimento non solo per gli acquisti, ma anche un luogo di ritrovo. La prima settimana del festival sarà dedicata al gaming, mentre le prossime due saranno incentrate sul fumetto e sul cosplay. Nella giornata di chiusura, infine, sarà presente anche Cristina D'Avena come ospite d'onore e madrina della nostra attività".

Tra i partner dell'iniziativa ci sono ARF - Festival del Fumetto di Roma, e RIFF - Rete Italiana Festival Fumetto, da sempre impegnati per veicolare l'aspetto culturale e artistico del mondo dei comics.

Paolo Gualdi, Fondatore Comics Festival Community: "ARF è insieme a San Marino Comics un evento che fa parte del circuito RIF, abbiamo introdotto il gruppo della rete dei festival e di CFC all'interno del Fanta Comix affinché ci fossero diversi laboratori all'interno del Centro Commerciale. Il weekend del 16-17 marzo sarà dedicato ai ragazzi più giovani (9-12 anni), per i ragazzi junior, invece, ci sarà un concorso dedicato. In palio ci saranno dei premi importanti come accessi al Lucca Comics & Games".

Un evento che si propone di esplorare fumetti e videogiochi dal punto di vista del divertimento, individuandone i parametri per un uso corretto e per trarne benefici a livello individuale e collettivo.