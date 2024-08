Fabrizio Bosso omaggia Stevie Wonder tra le rovine di Velia

Veia, 14 ago. (askanews) - Fabrizio Bosso da inizio estate è in tour nel Belpaese: il concerto tra le rovine di Velia, la patria dei filosofi e del pensiero occidentale, protagonista, nell'ambito della rassegna Musica & Parole, di un omaggio a una delle personalità più iconiche della musica internazionale: Stevie Wonder. Con, sul palco, gli amici di sempre, con cui è affiatatissimo: Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e tastiere, Jacopo Ferrazza al basso e contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Pubblico sold out per l'occasione e appalusi a scena aperta per il trombettista: "Felice di suonare con i miei amici, immerso nella grande bellezza".

La rassegna "Musica e Parole" continuerà con la voce di Karima il 17 agosto con "Bacharach Forever" e il 24 agosto Peter Cincotti che chiuderà la rassegna a Velia. Infine, il 16 agosto Nicola Piovani salirà sul palco con "Note a Margine" e, quindi, il 23 agosto l'Orchestra Ghislieri di Pavia chiuderà la rassegna di Paestum con "Dei ed eroi. Gli splendori dell'opera barocca tra Napoli e l'Europa".

"La rassegna Musica&Parole, si conferma un appuntamento estivo atteso e importante per Paestum e Velia, attraverso cui l'archeologia si fonde alla musica contemporanea e sinfonica -afferma Tiziana D'Angelo, Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia.- Le performance di artisti eccezionalmente talentuosi e versatili donano nuova vita alla storia millenaria dei nostri siti. Questi eventi, resi possibili dal Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, ci consentono di raggiungere un vasto e diversificato pubblico e di rafforzare i legami con le nostre comunità, sia locali che internazionali."