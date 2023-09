Fabio Grosso: torno a Lione dopo 16 anni, un'atmosfera fantastica

Milano, 18 set. (askanews) -

"Qui ho trovato un'atmosfera straordinaria. Questa città mi ha lasciato qualcosa di incredibile perché sono stato qui 16 anni fa. Per tutto il tempo nella mia testa e soprattutto nel mio cuore ho conservato un enorme ricordo della mia esperienza. Il tempo passa, abbiamo cambiato lavoro, abbiamo fatto qualcos'altro, ho avuto l'opportunità di tornare qui e dentro è qualcosa di veramente grande per me."

"Sappiamo che dobbiamo migliorare. Ho molto rispetto per l'allenatore che era qui prima. Vorrei cogliere l'occasione per salutarlo. Laurent Blanc è un'istituzione in Francia, ho moltissimo rispetto. Se sono qui significa che qualcosa non funzionava. Lavoreremo con fiducia, questa è la cosa più importante quando fai qualcosa nella vita, che sia sport, lavoro o qualsiasi cosa. È avere fiducia, fare meglio di quello che hai fatto finora."

Milano, 18 set. (askanews) - Fabio Grosso è il nuovo allenatore dell'Olympique Lyon. L'ex azzurro campione del mondo nel 2006 torna nella società dove aveva militato da giocatore, una bella esperienza di due anni che gli è rimasta addosso. "Qui ho trovato un'atmosfera straordinaria. Questa città mi ha lasciato qualcosa di incredibile perché sono stato qui 16 anni fa. Per tutto il tempo nella mia testa e soprattutto nel mio cuore ho conservato un enorme ricordo della mia esperienza. Il tempo passa, abbiamo cambiato lavoro, abbiamo fatto qualcos'altro, ho avuto l'opportunità di tornare qui e dentro è qualcosa di veramente grande per me", ha detto Grosso in conferenza stampa parlando in un francese quasi "impeccable".