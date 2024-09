Evasione fiscale, Pivetti: io condannata? E' solo il primo tempo

Milano, 26 set. (askanews) - "Io sono perfettamente innocente, avremo modo di chiarilo in appello. Era chiaro che non poteva esserci un'assoluzione qui, non mi aspettavo niente di diverso". Così l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio.

"Vedete, non è che voi siete qui perchè ci sono io - ha puntualizzato rivolta ai giornalisti -. E' che io sono qui perchè ci siete voi, perché questo è un processo che è iniziato con il desiderio di creare risonanza mediatica. Era ovvio che sarebbe finito così il primo tempo, ma ripeto, è il primo tempo".

Insomma, ha ribadito Pivetti, "mi aspettavo una condanna perchè la logica di tutto questo procedimento, al di là della professionalità di tutte le parti coivolte, è stata montata in questa maniera e quindi non poteva che finire così. Ma, insisto, questo è il primo tempo".