Evacuata la Tour Eiffel per un incendio ad un ascensore

Parigi, 24 dic. (askanews) - Attimi di paura tra i turisti in visita alla Torre Eiffel in occasione della vigilia di Natale, il monumento simbolo di Parigi è stato fatto evacuare a causa di un incendio scoppiato nel pozzo dell'ascensore tra il primo e il secondo piano del monumento. Le fiamme sono state rapidamente domate. Si è trattato secondo quanto riferito dalle autorità francesi di un cortociruito tra il dodicesimo e il tredicesimo livello del monumento parigino e nessun visitatore è stato messo in pericolo. La Tour Eiffel "progressivamente" ha riaperto durante la giornata.