Europee, Prodi: elezioni decisive davvero, l'Ue sia unita

Roma, 24 mag. (askanews) - "Sono elezioni decisive davvero, noi nel mondo entriamo sempre meno per le nostre divisioni, a questo punto la politica economica, militare, la politica estera ha fallito... Stati Uniti e Cina: vogliamo esserci anche noi o no? Dobbiamo avere in mente un semplice l'obiettivo di essere uniti con una politica forte e chiara". Lo afferma Romano Prodi in un video postato dal presidente del Pd Stefano Bonaccini sulla sua pagina Facebook.

"Sono d'accordo con Romano Prodi: l'8 e 9 giugno la sfida è tra chi crede in un'Europa più forte" e chi "la vuole debole per tornare agli Stati nazionali, come la destra di Meloni e Salvini, dove sostanzialmente non conteremmo nulla nella competizione internazionale - ha aggiunto il governatore dell'Emilia Romagna - la vera sfida è tra chi crede nell'Europa, un'Europa da cambiare e da migliorare, dove si toglie il potere di veto altrimenti non si decide più nulla, ma un'Europa dove si è uniti non solamente con la moneta ma anche nelle politiche fiscali, di difesa e sociali. Dall'altra parte, abbiamo chi, Meloni e Salvini ne sono due rappresentanti importanti, non crede nell'Europa e vuole tornare solo agli Stati nazionali".