Europee, l'olandese Wilders vota e attacca: "Vogliamo meno migranti"

Roma, 6 giu. (askanews) - Il leader olandese di estrema destra Geert Wilders esorta gli elettori a recarsi alle urne dopo aver votato nel primo di quattro giorni di voto per le elezioni europee in Olanda, mentre si preannuncia un'ondata di consensi per la destra nazionalista.

"Vogliamo meno immigrazione. Vogliamo rafforzare l'asilo, le regole e la politica- ha detto il leader del Freedom Party (PVV), ai giornalisti dopo aver votato all'Aja - Vogliamo essere di nuovo responsabili delle nostre decisioni, dal Parlamento olandese al governo olandese".

"È un giorno importante. È un messaggio: chi vincerà le elezioni, chi eserciterà l'influenza maggiore nel Parlamento europeo, quindi è importante. Vinceremo comunque le elezioni perché oggi abbiamo zero seggi al Parlamento europeo e adesso ne otterremo molti, mi piacerebbe anche che diventassimo il partito più grande. Non è ancora sicuro, quindi spero che molte persone votino oggi, perché non è solo nel nostro interesse è anche nel loro interesse e in quello dei Paesi Bassi poter diminuire il numero dei richiedenti asilo in futuro".

Il Pvv di Wilders, vincitore a sorpresa delle elezioni politiche a novembre scorso, dovrebbe riscuotere molti consensi in questa tornata europea. Anche se ha abbandonato lo slogan "Nexit" per far uscire l'Olanda dal blocco dei 27, il partito rimane orgogliosamente euroscettico.