Roma, 10 giu. (askanews) - "Abbiamo eletto sei europarlamentari, tra questi c'è Ilaria Salis, siamo orgogliosi di questo risultato, non era scontato, lo sapeva Ilaria per prima. Per noi è stata una responsabilità forte, ma ora non ci fermiamo". Così Nicola Fratoianni, alla conferenza stampa di Avs sull'esito delle elezioni europee. "Ora vogliamo Ilaria in Italia con l'immunità pronta a svolgere il suo mandato parlamentare", ha aggiunto.