Europee, Fazio (NM): Tutelare il made in Italy

Roma, 15 mag. (askanews) - "Spero che l'Europa possa valorizzare le aree interne attraverso le opportunità che l'Unione europea offre, per dare loro una nuova prospettiva di vita e scongiurare il dramma dello spopolamento", lo ha detto Maria Chiara Fazio, vicepresidente nazionale di Noi Moderati, intervenendo a The Watcher Poll Eu, il format di The Watcher Post. "Il made in Italy - ha aggiunto - ha un alto valore economico e socio-culturale, tutelarlo è importante, recentemente si è intervenuti a livello legislativo nazionale, ma si puo fare di più: innanzitutto contrastando la contraffazione, che spesso fa leva sul fenomeno dilagante dell'italian sounding, che ci danneggia molto, e poi valorizzando le nostre materie prime". E ha concluso: "Ci troviamo per la prima volta a ridisegnare l'Europa affrontando il tema della guerra, speriamo di riuscire a cambiare paradigma e a ricominciare a parlare concretamente di pace".