Le Touquet, 9 giu. (askanews) - Emmanuel e Brigitte Macron hanno votato alle elezioni europee nel loro seggio elettorale a Le Touquet, in Normandia. Si è recato ai seggio all'indomani dell'incontro col presidente Usa Biden. Un'elezione che probabilmente porterà un chiaro rimodellamento del panorama politico in Europa e in Francia, con il Rassemblement National (RN) di estrema destra in stragrande maggioranza favorito contro il partito del capo dello Stato.