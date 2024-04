Europee, Donzelli: lavoriamo per una maggioranza come in Italia

Roma, 23 apr. (askanews) -"Abbiamo già portato dei risultati importanti facendo già cambiare l'Europa avendo nel Parlamento europeo la pattuglia più esigua. Consideriamo che oggi in Parlamento europeo la delegazione di Fratelli d'Italia è quella di quando lottavamo per la soglia di sopravvivenza. Confidiamo di avere un consenso molto maggiore e di dare il consenso necessario a Giorgia Meloni per fare davvero le riforme che servono in Europa e quindi riuscire a far cambiare l'Europa molto di più di quanto siamo già riusciti a fare comunque, con degli ottimi risultati, in questi primi mesi di governo".

Lo ha detto il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a margine della presentazione della conferenza programmatica del partito che si terrà nel weekend a Pescara.

"I cambi di maggioranza, chi rappresenterà la commissione - ha sottolineato - lo decidono gli elettori quando votano. Leggiamo troppe volte ricostruzioni secondo cui si vuole decidere ora già la nuova maggioranza, si vota per questo altrimenti che si vota a fare? Quindi noi chiediamo e porteremo avanti il voto per i Conservatori e vogliamo rafforzare il più possibile la nostra famiglia europea, quella dei Conservatori. Ovviamente a noi piacerebbe una formazione similare a quella che c'è nel governo nazionale anche al governo europeo, ma questo lo decideranno gli elettori votando, non noi".