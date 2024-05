Europa League, l'Atalanta nella storia a Dublino: esplode la festa

Roma, 23 mag. (askanews) - "Abbiamo scritto la storia" ha detto Gian Piero Gasperini dopo

il trionfo dell'Atalanta in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una storica vittoria per 3 a 0 a Dublino con tripletta di Lookman. È il primo trofeo per la squadra nelle Coppe Europee: emozionato Gasperini:

"Moltissimo, per tutta l'Italia, è una coppa stregata, in 25 anni erano arrivate in finale, perdendo, solo Inter e Roma, averla vinta con l'Atalanta è forse una di quelle favole che ogni tanto nel calcio ancora succedono e che danno spazio alla meritocrazia". "Siamo stati più bravi in tutto, difesa e attacco, abbiamo fatto tre goal di splendida fattura e diverse altre azioni, siamo stati molto bravi".

"Abbiamo giocato una partita fantastica su tutti i fronti - dice l'uomo-partita Lookman - un meraviglioso primo tempo e nel secondo non ci siamo adagiati sugli allori. Abbiamo continuato a spingere. Abbiamo avuto delle opportunità e sì, abbiamo vinto".

Tanti i tifosi italiani arrivati a Dublino a sostenere la squadra. Come Luca: "La partita è stata pazzesca, non era previsto che vincessimo ma abbiamo giocato una partita incredibile, è stata un'emozione incredibile per noi, la prima volta che vinciamo un trofeo, è pazzesco". Dopo la vittoria è esplosa una festa incontenibile anche per le strade di Bergamo.