Europa, Cina e Usa insieme per il programma ACE della Luiss

Roma, 21 set. (askanews) - Si sono riuniti, presso il campus Luiss di Viale Romania, gli studenti e i rappresentanti delle università coinvolte nel Programma ACE, la tripla laurea voluta e coordinata dalla Luiss Guido Carli, dalla Renmin University e dalla George Washington University. Dal settembre 2022, infatti, il corso di laurea ACE - America, China & Europe, innovativo, itinerante, della durata di quattro anni, dà la possibilità a studentesse e studenti di conseguire tre titoli di laurea, uno per ogni Università, validi e riconosciuti negli Stati Uniti, in Cina e in Europa.

Andrea Prencipe, Rettore Luiss Guido Carli: "Quest'idea di andare oltre le culture, i confini nazionali, l'idea di far immergere ragazze e ragazzi in tre contesti differenti, culturalmente, istituzionalmente, accademicamente, a nostro avviso permetterà a loro di costruire un nuovo modo di pensare le relazioni internazionali".

Un'inedita "tripla laurea" in "Business Administration" che rappresenta una assoluta new entry nel panorama mondiale dell'alta formazione. Gli studenti infatti trascorrono il 1° anno nei loro rispettivi Atenei per acquisire i fondamentali dell'economia e del management. Gli studenti americani, cinesi e italiani poi frequenteranno, congiuntamente, il II, III e IV anno a Roma, Pechino e Washington.

"Da questo corso mi aspetto di trovare la mia strada, di avere un impatto sulle relazioni internazionali tra i tre Paesi e la cooperazione e l'innovazione di questi tre Paesi" ha detto Silvia Bendicenti, studentessa dell'ACE Program. Brenner Myrick, studente dell'ACE Program che viene dagli Stati Uniti, aggiunge: "Da quando sono venuto qui ho capito che maturazione personale incredibile può generare questa esperienza, che fa interagire studenti di tre diverse culture, tradizioni, con valori e pensieri differenti. Saremo tutti più preparati a livello culturale e questo ci aiuterà moltissimo nelle nostre carriere nel business internazionale".

