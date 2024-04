Eurocucina, Elica cambia pelle: dall'aspirazione ai nuovi forni

Milano, 178 apr. (askanews) - Una nuova brand identity per crescere ancora. Elica si presenta a Eurocucina 2024 con un radicale cambio di immagine che secondo l'azienda vuole sancire il culmine di un percorso di sviluppo che oggi punta soprattutto al mondo della cottura. "Cerchiamo di cambiare pelle - ha detto ad askanews Francesco Casoli, presidente di Elica - stiamo presentando una gamma completa che va dall'aspirazione alla cottura e quindi per noi questa è una bella scommessa. Lo dobbiamo fare lo vogliamo fare: c'è spazio in Europa nel mondo per un marchio come Elica che riesce a essere completa come offerta in cucina".

Il salto è importante: da leader dei sistemi aspiranti da cucina ad azienda all'avanguardia nella produzione di elettrodomestici per il cooking. E tutto ciò avviene nonostante una situazione del mercato che resta difficile. "Ci stiamo confrontando da un paio d'anni con un mercato negativo - ha aggiunto Giulio Cocci, amministratore delegato di Elica - che risente della geopolitica, che risente dell'inflazione, che risente degli alti tassi, che hanno tutti una ripercussione nel mercato immobiliare. Come sta reagendo Elica? Elica ha reagito anticipando i tempi, quindi ci siamo riorganizzati nei tre anni precedenti a quello nel quale ci troviamo ed ora sta investendo pesantemente sulla propria offerta di prodotto, sulla propria nuova identità di brand, diventando un'azienda sempre più cooking, ma facendo leva su quelli che sono i suoi punti di forza".

Il nuovo logo di Elica, asset principale della nuova brand identity, raccoglie e reinterpreta il patrimonio storico dell'azienda, proiettandolo in uno scenario di contemporaneità. Patrimonio che poi prende anche la forma di nuovi prodotti, come i primi forni dell'azienda di Fabriano. "Quest'anno è l'anno del lancio del mercato di Lhov - ha concluso Luca Barboni, Managing director divisione Cooking di Elica - prodotto tre in uno. Tre in uno significa forno, piano d'induzione, funzione aspirante. Un prodotto che si integra perfettamente nel mobile da cucina e attraverso la sua estetica e l'integrazione ne valorizza il design".

La sfida è stata lanciata, la parola ora passa al mercato.