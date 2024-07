Donaueschingen, 12 lug. (askanews) - Preparazione fisica e mentale per le furie rosse a Donaueschingen in vista della finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra domenica a Berlino Il difensore spagnolo Dani Vivian dice che la sua squadra si sente ogni giorno "vincitrice", ma non ancora "vincitrice degli Europei". "La strada è stata difficile, - aggiunge -l'Inghilterra è una squadra con giocatori decisivi in attacco che possono causare grandi dolori".