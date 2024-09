Esplosioni in Libano, l'Onu: i responsabili devono renderne conto

Roma, 18 set. (askanews) - L'Alto commissario Onu per i diritti umani (UNHCHR) Volker Turk ha definito "una violazione del diritto internazionale umanitario" le esplosioni avvenute ieri in Libano e in Siria, che hanno causato almeno 12 morti e migliaia di feriti. La sua portavoce, Ravina Shamdasani, parlando a Ginevra, ha detto che i responsabili dell'aggressione ai danni dei membri del movimento filo-iraniano Hezbollah "devono renderne conto"

"Prendere di mira simultaneamente migliaia di individui, siano essi civili o membri di gruppi armati - ha aggiunto - viola il diritto internazionale. Devono essere condotte indagini indipendenti, approfondite e trasparenti sulle circostanze di queste esplosioni di massa".