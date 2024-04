Esplosione Suviana, Vigili del Fuoco: visibilità nulla , si procede passo passo

Suviana, 10 apr. (askanews) - "Noi siamo sempre all'interno, ovviamente, i sommozzatori in questo momento stanno all'interno per capire le situazione e mettere in sicurezza lo scenario, ovviamente non si stanno immergendo. Abbiamo una visibilità, peraltro, nulla, si procede passo passo, tastando, non essendoci visibilità, quindi non è una condizione operativa compatibile con il rischio che possiamo essere raggiunti da una valanga. Prima dobbiamo capire qual è questa questa fonte di pericolo, chiarito questo saremo in grado di operare al meglio".

Così Luca Cari, responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco, facendo il punto con la stampa sulle ricerche dei quattro dispersi ancora in corso al lago artificiale di Suviana (Bo) dopo l'esplosione avvenuta alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi.