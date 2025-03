Espansione e consolidamento, l'esempio strategico di System House

Roma, 14 Mar. - 16 sedi, 4000 lavoratori e una visione chiara sul futuro è questa la carta d'identità della System House che inaugura la sua nuova sede nella capitale. In un panorama economico in continua evoluzione, la System House si distingue per la sua strategia di espansione e consolidamento in Italia, puntando su un modello di crescita che privilegia il benessere dei dipendenti e la sostenibilità aziendale. Agostino Nicola Silipo, fondatore e leader dell'azienda, ha recentemente condiviso la sua visione, sottolineando l'importanza di creare un ambiente di lavoro che sia percepito come una seconda casa per i dipendenti. "La politica della System House era quella di patrimonializzare il più possibile l'Azienda", ha dichiarato Silipo, evidenziando l'importanza di investire in sedi di proprietà per evitare i costi degli affitti e personalizzare gli spazi lavorativi in modo da rispondere alle esigenze dei collaboratori.

Nel contesto italiano, dove il 73% degli addetti nel mercato del lavoro è rappresentato da lavoratori dipendenti, la System House si distingue per il suo approccio innovativo alla gestione delle risorse umane. Silipo ha spiegato che l'azienda è stata tra le prime in Italia a introdurre la partecipazione agli utili per tutti i lavoratori, un'iniziativa che mira a promuovere la meritocrazia e ridurre le disuguaglianze. "Se noi riusciamo a portare bilanci in utile, quest'utile viene ripartito tra tutti i lavoratori", ha affermato, sottolineando come questo modello contribuisca a creare un senso di appartenenza e motivazione tra i dipendenti.

L'espansione della System House non si limita alla crescita interna, ma si estende anche all'apertura di nuove sedi. L'azienda infatti, continua a investire nel territorio italiano, resistendo alla tentazione di delocalizzare all'estero. "Preferisco conseguire un minor profitto, ma creare più posti di lavoro nel territorio nazionale", ha dichiarato Silipo, ribadendo il suo impegno verso il mercato italiano.

Guardando al futuro, Silipo esprime preoccupazione per l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. "C'è il rischio che l'innovazione distrugga il lavoro", ha avvertito, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra progresso tecnologico e tutela dell'occupazione. Nonostante le sfide, la System House continua a sviluppare tecnologie che supportano i lavoratori senza sostituirli, mantenendo un focus sulla sicurezza e la privacy.

Le prospettive future per la System House includono l'espansione in Veneto e Lombardia, completando così una rete nazionale che potrebbe aprire nuove opportunità di lavoro. " Stiamo cercando di spostare quel rischio che le dicevo muovendo il business il più possibile verso attività che siano immunizzate da questi problemi", ha concluso Silipo, dimostrando una visione lungimirante e responsabile.

Presenti all'inaugurazione istituzioni e rappresentanti di importanti aziende italiane tra questi, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, Sen. Nicola Irto, Andrea Sisti sindaco di Spoleto, Michele Abate di Enel Italia, Daniele Deligia NTV Italo, Fabrizio Ronchini Autostrade per l'Italia e Laura Di Raimondo di ASSTEL.