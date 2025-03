Esce L'amore è tutto, album di inediti degli Eugenio in Via Di Gioia

Roma, 20 mar. (askanews) - Esce il 21 marzo "L'amore è tutto", il nuovo album di inediti degli Eugenio in Via Di Gioia che lo hanno annunciato in un video-manifesto.

"Il nostro quinto disco è un'illuminazione. Tanto semplice, quanto decisiva. L'amore è tutto, non serve aggiungere altro. A tre anni di distanza dal nostro ultimo album queste dieci canzoni oggi ci rappresentano più di qualunque altro brano mai suonato prima. Sono le nostre storie, del noi bambino e adulto, del nostro sentirci parte di un universo che è l'infinito intorno a noi, ma che si riflette dentro fino a sprofondare nel buio più profondo, è l'esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l'estasi" hanno detto gli Eugenio in Via Di Gioia.

L'album, il primo che sancisce, dopo l'annuncio di dicembre del Club Tour, l'inizio della nuova avventura del gruppo con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico, contiene 10 tracce che raccontano un viaggio emozionale che mostra come l'amore sia il filo conduttore che lega ogni esperienza umana e uscirà, oltre che in digitale, in CD, Vinile standard (nero) e Vinile edizione limitata (trasparente), comprensivi entrambi di un inserto speciale creato dalla band.

Gli Eugenio in Via Di Gioia lo presenteranno con un instore tour che toccherà alcune delle principali città: 21 marzo - Milano c/o Feltrinelli Piazza Piemonte, ore 18:30, 22 marzo - Torino c/o Circolo dei Lettori, ore 20:30, 26 marzo - Roma c/o Feltrinelli Via Appia Nuova, ore 18:00, 27 marzo - Bologna c/o Feltrinelli Ravegnana - Galleria Acquaderni, ore 18:00.

Per il lancio del nuovo album hanno dato vita un'esperienza coinvolgente e inedita in luoghi selezionati in Italia e in alcune città straniere grazie ad agami la piattaforma cloud per il suono immersivo, in coproduzione con Mezzo Forte. Ad esempio a Milano gli Eugeni si sono presentati alla fermata della metropolitana Gioia (brandizzata ad hoc per l'occasione) e hanno condiviso il momento insieme ai loro fan e tutti i presenti.