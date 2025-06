Canale 5, I Viaggi del Cuore alla scoperta della Val di Fassa

Roma, 27 giu. (askanews) - La nuova puntata de I Viaggi del Cuore, in onda domenica 29 giugno su Canale 5, conduce gli spettatori in uno dei luoghi più suggestivi delle Dolomiti: la Val di Fassa, nel Trentino orientale. Una valle che sorprende per la maestosità dei suoi paesaggi, ma ancor di più per la ricchezza culturale e spirituale che custodisce.

Grazie alla collaborazione con APT Val di Fassa, il programma accompagna il pubblico in un viaggio che attraversa borghi storici, cammini tra boschi e pascoli, luoghi di culto millenari e momenti di vita comunitaria profondamente legati alla cultura ladina.

La puntata si apre dalla spettacolare terrazza del Sass Pordoi, raggiungibile in pochi minuti con la moderna funivia che parte da Passo Pordoi. Da lì, lo sguardo abbraccia le cime dolomitiche più famose: Marmolada, Sella, Catinaccio e tante altre. Ma il viaggio non si ferma alla bellezza naturale: è anche un percorso di incontro con la spiritualità popolare, come quella che si respira nella chiesa di Santa Giuliana a Vigo oppure lungo i sentieri che collegano antiche pievi e luoghi di preghiera. Spazio anche alle tradizioni culturali, con una visita al Museo Ladin de Fascia, custode della memoria e dell'identità di un popolo che ha saputo conservare nei secoli lingua, usanze e riti. E non manca un momento di festa con la Gran Festa da d'Istà, celebrazione che coinvolge tutte le comunità ladine del Sella.

Il viaggio prosegue con esperienze immersive come il forest bathing, cammino meditativo nei boschi, la scoperta dell'artista locale Matthias Sieff e con l'incontro con i sapori del territorio, tra cui il celebre Puzzone di Moena, protagonista anche di un evento che ogni anno anima le vie del borgo da cui trae il nome.

Una puntata intensa, che invita a fermarsi, osservare e ascoltare. Perché in Val di Fassa le montagne non sono soltanto un paesaggio: sono presenze vive, che parlano al cuore di chi sa ascoltare.

I Viaggi del Cuore va in onda su Canale 5 e in contemporanea sul canale internazionale Mediaset Italia, questa settimana andrà in onda di domenica alle 8.50. Come sempre, la trasmissione ospiterà anche alcuni tra gli autori più significativi del panorama editoriale italiano, in collaborazione con Edizioni San Paolo. In ogni viaggio ci sarà il supporto di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. E non mancherà la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà il suo operato in Argentina, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore ha ricevuto recentemente due importanti riconoscimenti. Il 21 giugno 2024, il programma ha ottenuto il Premio Moige, consegnato a Roma nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. In seguito, il 15 marzo 2025, è stato assegnato il premio giornalistico "Premio Buone Notizie - Edizione speciale In Giubileo".

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Alberto Magnani e Andrea Pecci. Nella sua durata di 40 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.