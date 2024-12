Esce la compilation del Regno di Babbo Natale targata Warner Music

Roma, 5 dic. (askanews) - Una compilation musicale del Regno di Babbo Natale. E' stata presentata a Vetralla (Viterbo), la collaborazione tra Warner Music Italy con il Regno di Babbo Natale, l'universo che da anni affascina grandi e piccini. La collaborazione prende il via con un catalogo di brani che spaziano da allegre canzoni natalizie a composizioni strumentali, raccontando storie che uniscono musica, emozioni e magia. Il Regno, oltre alla musica, è anche protagonista di un libro per famiglie, Lucy e il Segreto di Natalloween (edizioni Gribaudo).

Spiega Giorgio Onorato Aquilani, Fondatore del Regno di Babbo Natale: "Il Regno di Babbo Natale, c'è chi lo conosce come un mondo incantato, fatto di storie, fatto di personaggi, fatto di prodotti, ma è un mondo che è anche fatto di bellissime canzoni. La colonna sonora del Regno di Babbo Natale oggi viene estratta dal Regno grazie ad una bellissima partnership con Warner Music Italia e viene distribuita in tutte le piattaforme, nelle edicole, per colorare ancora di più gli aspetti due caratteristici di questo magico mondo".

La partnership rappresenta un passo fondamentale verso l'espansione internazionale del Regno di Babbo Natale. Una partnership che rappresenta molto più di un semplice progetto musicale, ma dà il via ad un viaggio globale che unisce tradizione, innovazione e magia.

Le sfide raccontate da Renato Tanchis, Responsabile progetto per Warner Music Italy: "L'obiettivo è cercare di provare a farlo diventare un musical, provare a farlo diventare un cartone animato, provare a farlo diventare uno spettacolo, perché ci sono vari personaggi all'interno del regno di Babbo Natale che sono interessanti. Giorgio è una persona molto creativa e riesce a trovare spunti per poter raccontare delle storie. L'obiettivo è quello di far conoscere il mondo del Regno di Babbo Natale il più possibile e farlo arrivare a più persone possibile e poi sviluppare altri progetti".

La compilation è disponibile sulle piattaforme digitali, negli store e nelle edicole.