Milano, 14 apr. (askanews) - I video comparsi a sorpresa negli scorsi giorni tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires hanno acceso l'attesa, ora tutto prende forma: Eros Ramazzotti annuncia Una Storia Importante World Tour, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026.

Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per un esclusivo e unico World Tour Gala Première, il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall'Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l'Italia e l'Europa intera, Nord America-Canada, America Latina con una sola direzione: il cuore del suo pubblico, ovunque nel mondo.

Il tour segna anche l'attesissimo ritorno di Eros negli stadi italiani. Insieme agli appuntamenti di Udine, Milano, Roma, Napoli, Messina e Bari, a rendere ancora più speciale questa nuova avventura live è l'annuncio dell'Allianz Stadium di Torino: Eros è il primo artista a comunicare il suo show nella casa della Juventus, segnando un debutto assoluto per la venue nella mappa dei grandi concerti.

I biglietti per Una Storia Importante World Tour saranno disponibili a partire dalle ore 10 (ora locale) di mercoledì 16 aprile. Tutte le info su www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.

"Una Storia Importante" diventa il titolo di un tour che racconta il legame profondo tra Eros e il suo pubblico, una connessione autentica e duratura che attraversa il tempo, i confini e le generazioni. Una storia fatta di musica, emozioni e condivisione, che continua a scriversi con la stessa forza di sempre, alimentata da oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di streaming globali.